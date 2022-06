Eupen versterkt zich met Engelse middenvelder en Engelse linksback

De 24-jarige Christie-Davies maakt de overstap van de Engelse tweedeklasser Barnsley en ondertekende in de Oostkantons een overeenkomst voor twee seizoenen. De 25-jarige Charles-Cook komt over van de Schotse eersteklasser Ross County en werd voor drie jaar vastgelegd.

Christie-Davies doorliep de jeugdopleidingen van Chelsea en Liverpool en speelde voor de Reds ook één duel in de hoofdmacht. Een doorbraak zat er echter niet in en Liverpool verhuurde hem in het voorjaar van 2020 aan Cercle Brugge. Ook daar kon hij zich door een zware blessure niet manifesteren. Na een passage bij Barnsley en een uitleenbeurt aan het Slovaakse DAC waagt hij nu zijn kans bij Eupen. Eupen-coach Bernd Storck werkte nog samen met Christie-Davies bij Cercle Brugge en DAC.

Charles-Cook is een jeugdproduct van Arsenal en Charlton. In de zomer van 2020 streek hij neer bij het Schotse Ross County en daar liet hij zich het voorbije seizoen opmerken met liefst tien goals in 32 competitiematchen. Charles-Cook koos voor de nationale ploeg van Grenada en haalde er intussen vier caps.

Met Christie-Davies en Charles-Cook zitten de Panda’s intussen aan vier zomertransfers. Eerder werden ook verdedigers Rune Paeshuyse (KV Mechelen) en Jan Gorenc (NS Mura) al aangetrokken.

