LIVESTREAM. Koning Filip spreekt Congolese bevolking toe tijdens staatsbezoek

Eeuwenoude tradities

"De Congolese cultuur is rijk door haar verscheidenheid en haar eeuwenoude tradi­ties", aldus Filip. "We vinden er de Congolese ziel in terug, die doordrongen is van de levenskracht die haar zo eigen is. En dan is er uw natuurlijk erfgoed en zijn buitengewone biodiversiteit, gebed in de immense Congorivier. Ze zijn onontbeerlijk voor het behoud van het evenwicht van onze planeet."