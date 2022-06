Hoe tiener hielp om Russische legerkonvooi te stoppen bij Kiev

Het konvooi, met zware legertrucks en tanks, naderde vanuit het westen richting hoofdstad. Maar op enkele tientallen kilometers voor Kiev, waar ze aan het wachten waren op groen licht om de stad aan te vallen, werden ze aangevallen en uitgeschakeld door het Oekraïense leger. De Russen hadden zich nochtans goed ingegraven. Maar dat was zonder de 15-jarige Andrii Pokrasa gerekend.

De tiener is gepassioneerd door drones. “Hij was de enige die ervaring had met drones in de regio”, zegt commandant Yurii Kasjanov. Dus hebben we het geriskeerd om hem in te zetten. Ondanks zijn jonge leeftijd. En met succes. “Hij is een echte held.”

Andrii heeft voor alle duidelijkheid op geen enkel moment gevaar gelopen, benadrukt commandant Kasjanov. “Het Oekraïense leger had dringend de gps-coördinaten nodig van de Russische aanvallers”, zegt Andrii Pokrassa, die zijn drone hoog over het gebied liet vliegen om beelden te maken van de Russische troepen.

Voor het Russische leger doorhad dat ze vanuit de lucht werden bespioneerd, riep de tiener zijn drone al terug naar het veld waar hij hem opgelaten had. “Het was een drone die het Oekraïense leger ter beschikking had gesteld. Mijn eigen drone geraakt zo hoog en zo ver niet. Het was even wennen, maar het ging allemaal vrij vlot.”

Zijn vader gaf de gps-coördinaten nadien door aan het leger en kort nadien werd de Russische colonne bij Berezivka, ongeveer 40 kilometer ten westen van Kiev, aangevallen en uitgeschakeld.

Sindsdien hebben zich al ongeveer 1.000 civiele drone-operators zich gemeld om het leger te helpen. Niet met hun eigen drone, maar met drones die het leger ter beschikking stelt en die een veel groter bereik hebben.

Tientallen Russen gesneuveld

Andrii Pokrasa heeft nochtans nooit een opleiding gevolgd. Met het geld dat hij en zijn vader verdienden met het kopen en verkopen van cryptovaluta, kocht hij afgelopen zomer zijn eerste mini-drone en begon hij er elke dag mee te vliegen.

Dat er dankzij de informatie die hij aan het Oekraïense leger kon geven wellicht tientallen Russische soldaten gesneuveld zijn, daar probeert hij niet aan te denken. “Zij zijn de aanvallers, niet wij”, zegt hij.