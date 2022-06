Huiszoekingen aan de gang bij Ferrero in Aarlen

In de Ferrero-fabriek in Aarlen zijn woensdagmiddag huiszoekingen aan de gang. Dat meldt een vakbondsbron. Meer gegevens over de huiszoekingen ontbreken vooralsnog.

De fabriek werd op 8 april stilgelegd als gevolg van een salmonellabesmetting in Kinder-chocoladeproducten. Het bedrijf had gehoopt om op 13 juni de productie te kunnen heropstarten, maar begin juni raakte bekend dat die heropstart met enkele dagen is uitgesteld. Het parket van Luxemburg is bezig met het gerechtelijk onderzoek.

De fabriek in Aarlen, die in 1989 opende, stelt volgens de website 725 mensen tewerk, een aantal dat tijdens de piekperiodes kan oplopen tot 1.100.

