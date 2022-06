Eerste Belgische filiaal van Russische prijsbreker in alle stilte geopend: “We konden het echt niet langer tegenhouden”

Woensdag 8 juni, negen maanden later dan gepland, opende de Russische supermarktketen Mere in Opwijk zijn eerste filiaal. Het gemeentebestuur kon de opening niet langer tegenhouden. “We kregen nooit een reactie van hogerhand.”

“De vergunning hebben ze al in het voorjaar van 2021 aangevraagd. Dat is lang voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak”, legt burgemeester Inez De Coninck (N-VA) uit.

Op de voormalige Red Market-site langs de Steenweg op Vilvoorde in Droeshout was de eerste van tien Mere-winkels in België gepland. De producten die bij Mere worden aangeboden zouden tot 20 procent goedkoper zijn dan bij de goedkoopste warenhuizen in ons land zoals Colruyt, Aldi en Lidl. Hoe kan dat? Door de winkel eenvoudig in te richten, de producten op paletten uit te stallen en een beperkt aanbod aan te bieden.

Niet in boycot

“Ze wilden in de paasvakantie openen”, aldus de burgemeester. “Dat was in het begin van de oorlog in Oekraïne en er kwamen veel vluchtelingen naar ons land. Dat konden we niet maken. Nu de oorlog in Oekraïne, jammer genoeg, niet meer het nieuws beheerst, is de situatie veranderd. Mere verkoopt Russische producten uit hun voorraad die ze voor de oorlog hier al hadden. De Russische supermarkt beloofde Oekraïense vluchtelingen in dienst te nemen. Of dat effectief zo is, weten we niet.”

“We hebben hen maandag een brandweerattest afgeleverd, de brandveiligheid is verzekerd. Vooraf contacteerden we het nationale crisiscentrum. We stelden ook de vraag aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en aan premier De Croo, maar kregen geen antwoord. Uiteindelijk vernamen we via de politie dat er geen reden was om de opening nog langer te verbieden. De producten die aangeboden worden zitten niet in de Europese boycot”, zegt de burgemeester. “We spraken wel met de zaakvoerder af er geen feestelijke opening van te maken en stewards op de parking te voorzien om klanten in goede banen te leiden. De politie zal er ook geregeld een oogje in het zeil houden.”

Stewards

Bij ons bezoek aan de winkel waren er geen stewards aanwezig op de parking, maar het goot dan ook pijpenstelen. In de winkel troffen we één bezoeker, Jean-Jacques Delhaye, een Franstalige Opwijkenaar. Wat hij ervan vindt? “Het is een beetje zoals in de Colruyt, maar goedkoper, veel goedkoper. Ik heb hier al een product gezien dat 10 euro staat geprijsd en elders 30 euro. Dat het Russische producten zijn, maakt niet uit. Ik moet leven. Met de politiek heb ik niets te maken. Ik vind het wel vervelend dat sommige producten in het Russisch zijn aangeduid.”