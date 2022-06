Nederlandse oud-minister zwaargewond na ongeval met koersfiets, vrouw aangehouden

De Nederlandse oud-minister Sander Dekker is dinsdagavond gewond geraakt bij een ongeval met zijn koersfiets. Dat gebeurde in het duingebied bij Monster (Den Haag). Een 42-jarige vrouw uit Monster is aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling en doodslag, zegt een politiewoordvoerder. Ze zou de politicus opzettelijk hebben geduwd.