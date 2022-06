24 besmettingen met apenpokkenvirus vastgesteld in België

In België zijn al 24 bevestigde besmettingen met het apenpokkenvirus en één waarschijnlijk geval vastgesteld. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano woensdag.

Het gaat om zeventien gevallen in Vlaanderen, zeven gevallen in Brussel en één geval in Wallonië. Ze zijn tussen 28 en 52 jaar oud. Vorige week vrijdag ging het nog om veertien gevallen.