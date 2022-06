Guy Pardaens krijgt 25 jaar cel voor moord op Nicole Van Assche

De 65-jarige Guy Pardaens is veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor moord op zijn 53-jarige vrouw Nicole Van Assche in 2018 in Geraardsbergen en voor opzettelijke vernieling door het veroorzaken van een ontploffing. Dat heeft het Gentse hof van assisen beslist.

De feiten hadden plaats op 29 januari 2018 in de woning van de beschuldigde in de Hasseltsestraat in Ophasselt, een deelgemeente van Geraardsbergen. De bewoners van de straat hoorden rond 22.45 uur een luide knal. De politie kwam ter plaatse, zag dat de achtergevel volledig weggeblazen was en trof in de woning het lichaam aan van Nicole Van Assche. De wetsdokter stelde later vast dat het schedeldak en het voorhoofd van de vrouw volledig verbrijzeld waren en dat ze een twaalftal slagen kreeg met een hamer.

Jan Van Asbroeck, die op het moment van de feiten al drie maanden een relatie had met het slachtoffer, werd ook in de omgeving aangetroffen. Hij vertelde dat er een ontploffing was, dat Van Assche vermoord was en dat de dader hem ook wou vermoorden. Guy Pardaens werd even later in een veld in de omgeving aangetroffen met ernstige brandwonden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging en moest een tijdlang in kunstmatige coma gehouden worden.

Pas drie maanden later kon hij voor het eerst verhoord worden. Hij verklaarde dat Van Assche bij hem kwam en hem zei dat ze wou scheiden. Er zou een ruzie ontstaan zijn waarna de beschuldigde de hamer nam, naar eigen zeggen om haar het zwijgen op te leggen. Daarna verliet hij de woning om een gasfles te kopen. Pardaens stelde dat hij zichzelf wilde vergassen, een halve fles whisky dronk en de gasfles opendraaide. Hij raakte even bewusteloos en toen hij weer wakker werd stak hij volgens zijn verklaring zonder nadenken een sigaret aan. Volgens een college van branddeskundigen was die versie echter onwaarschijnlijk en stak Pardaens moedwillig een ander brandbaar object aan.

Moord en opzettelijke vernieling

Het openbaar ministerie had gevraagd om Pardaens schuldig te verklaren aan moord op Van Assche en poging moord op Van Asbroeck, en aan opzettelijke vernieling door het veroorzaken van een ontploffing terwijl hij had moeten vermoeden dat er iemand aanwezig was. De verdediging betwistte de voorbedachtheid bij de feiten op Van Assche en de poging moord op de nieuwe partner. De jury achtte hem schuldig aan moord op zijn vrouw en aan opzettelijke vernieling maar niet aan poging moord op Van Asbroeck.

De aanklager vorderde 30 jaar cel, maar de verdediging vroeg 20 jaar cel op te leggen. Het hof en de jury kwamen uit op 25 jaar cel. Er werd rekening gehouden met het gunstig strafregister en de persoonlijkheid van Pardaens. In zijn laatste woord had Pardaens gezegd: “Het spijt me enorm wat ik gedaan heb. Het had niet mogen gebeuren. Dat verdiende ze ook niet.”