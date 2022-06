Nieuw belastingonderzoek naar afgetreden Spaanse koning Juan Carlos I

Volgens de krant heeft de fiscus aan de voormalige koning gevraagd om “de herkomst van de fondsen te bewijzen die zijn gebruikt om zijn vluchten en andere uitgaven te bekostigen”. Al deze uitgaven zouden verband houden met jachtpartijen waaraan hij tussen 2014 en 2018 heeft deelgenomen. Het onderzochte bedrag overschrijdt momenteel niet de drempel van 120.000 euro. Moest dat wel zo zijn geweest, dan kon het niet aangeven van dergelijke voordelen in natura een belastingsmisdrijf vormen.

Juan Carlos I verblijft al twee jaar in ballingschap in de Verenigde Arabische Emiraten na beschuldigingen van verduistering. Die drie gerechtelijke onderzoeken werden in maart dit jaar afgesloten, “wegens het ontbreken van belastend bewijsmateriaal, verjaring van de strafbare feiten en de immuniteit” die hij genoot als staatshoofd tot zijn troonsafstand in 2014. Door het seponeren van de drie zaken kon Juan Carlos I vorige maand voor het eerst in twee jaar weer een bezoek brengen aan Spanje.

Zijn zoon en huidig Spaanse koning Felipe IV heeft sinds zijn troonbestijging in 2014 afstand genomen van zijn vader en zijn erfenis. Hij besloot ook om de jaarlijkse toelage van bijna 200.000 euro van zijn vader in te trekken. Het bezoek van Juan Carlos I aan Spanje vorige maand was bovendien niet naar de zin van zijn zoon, die zijn vader gevraagd heeft om een tweede bezoek, dat gepland stond voor volgend weekend, af te zeggen. Felipe IV en de Spaanse regering hebben eind april ook een “transparantie-operatie” gelanceerd voor de koninklijke familie, waarbij die voortaan haar rekeningen moet laten controleren en alle contracten en schenkingen openbaar moet maken.