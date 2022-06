Bundesliga-spelers verkiezen Christopher Nkunku boven Robert Lewandowski als Speler van het Seizoen

Christopher Nkunku, aanvaller bij RB Leipzig, was volgens zijn collega’s de beste voetballer in de Duitse hoogste klasse het afgelopen seizoen. Dat bleek uit een rondvraag bij Bundesliga-spelers van het Duitse voetbalmagazine Kicker.

De 24-jarige Fransman haalde het met 42,5 procent van de stemmen ruimschoots voor Bayern-spits Robert Lewandowski (11,4 procent). Nkunku neemt de kroon daarmee over van de Poolse spits, die de verkiezing reeds twee keer wist te winnen in het verleden. Nkunku scoorde dit seizoen 35 doelpunten en gaf 20 assists in 51 wedstrijden.

Real Madrid-spits Karim Benzema, landgenoot van Nkunku, werd verkozen tot beste speler ter wereld. Na een waar topseizoen, met de landstitel en eindwinst in de Champions League, verzamelde hij maar liefst 44,9 procent van de stemmen.

Liverpool-coach Jürgen Klopp werd aangeduid als beste trainer uit het afgelopen jaar. De 54-jarige Duitser bereikte dit jaar de finale van de Champions League. Steffen Baumgart, die met Keulen een ticket voor de Conference League bemachtigde, werd uitgeroepen tot beste trainer in de Bundesliga.

© Swen Pförtner/dpa

Lewandowski moet contract uitdoen

Hasan Salihamidzic, sportief directeur bij Bayern München, heeft samengezeten met Robert Lewandowski en hem opnieuw meegedeeld dat hij zijn lopende contract, dat hem tot 2023 aan de Duitse topclub bindt, moet respecteren.

“Ik heb ons standpunt over zijn contractsituatie duidelijk gemaakt”, zei Salihamidzic woensdag in Bild. De Poolse spits liet eind mei optekenen dat zijn verhaal bij de Duitse topclub “ten einde liep” en gaf in een Poolse podcast toe dat hij de ‘Rekordmeister’ wil verlaten.

Volgens verscheidene media zou Lewandowski naar FC Barcelona willen verhuizen. De Catalaanse club zou bereid zijn om 32 miljoen euro neer te tellen om de spits binnen te halen.

De 33-jarige Lewandowski kroonde zich acht keer tot Duits kampioen met Bayern München en won er de Champions League in 2020.