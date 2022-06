Guy Pardaens veroordeeld tot 25 jaar cel voor moord op Nicole Van Assche: “We bieden u enig perspectief”

“We bieden u toch enig perspectief”, sprak de voorzitster bemoedigend nadat ze Guy Pardaens (65) had veroordeeld tot 25 jaar cel. Dat was ook waar zijn advocaten om hadden gevraagd: “Geef hem wat hoop, want als hoop verdwijnt, ben je dood.”

Na vier uur beraadslagen kwam de jury woensdagochtend omstreeks één uur tot het besluit dat Guy Pardaens schuldig was aan de moord op Nicole Van Assche en verantwoordelijk voor de ontploffing van de woning aan de Hasseltsestraat in Geraardsbergen. Ondanks het feit dat Jan Van Asbroeck op het moment van de ontploffing vlak voor de deur stond en nadien nog door Pardaens werd achtervolgd met een stok, oordeelde de jury dat er voor de moordpoging op Jan Van Asbroeck onvoldoende bewijzen waren.

Procureur-generaal Eva Brantegem had daarop 30 jaar cel gevorderd al kon ze voor de maximumstraf gaan: levenslang. Ze hekelde vooral zijn houding tijdens het onderzoek en tijdens het proces. “Hij wentelt zich zeer graag in een slachtofferrol. Het is altijd de schuld van een ander. Ook nu was het de schuld van Nicole. Hij zei: ‘had ze ‘dank u’ gezegd, leefde ze nog.’ Altijd weer excuses, maar nooit sorry.”

Narcist

Pardaens heeft volgens haar ook een opgeblazen gevoel om bewonderd te worden, en dat is volgens haar gevaarlijk. “Het is een narcist zonder schuldinzicht. Je kan pas werken aan jezelf als je oprecht spijt hebt.” Maar omdat ze in hem toch een behulpzame, harde werker zag die zich momenteel al vier jaar als een modelgevangene gedraagt, vond ze 30 jaar cel een passende straf.

Advocaten Jeroen D’hondt en Anthony Mallego hielden het bij 20 jaar cel. “Dit is niet de ongeneeslijke, baarlijke duivel of monster”, pleitte D’hondt. “Hij was een liefdevolle vader en echtgenoot. In veertig jaar heeft hij geen enkele veroordeling opgelopen voor agressie. Dit is niet de klopper, de geweldenaar die op alles klopt wat beweegt.”

Gunstig strafblad

Bovendien is Pardaens – die bij de ontploffing zwaar verbrand raakte – zwaar ziek. “Geef hem een streepje licht. Laat hem boeten, maar steek hem niet voor eeuwig in de kerker”, vroeg D’hondt aan de jury. “Geef hem wat hoop, want als hoop verdwijnt, ben je dood.”

Daar hield de jury rekening mee, ook met zijn gunstig strafblad en zijn voorbeeldig gedrag in de gevangenis. Het werd uiteindelijk 25 jaar. “We bieden u toch enig perspectief”, sprak de voorzitter na de voorlezing van het arrest die hem aanspoorde zijn straf moedig te dragen. Pardaens, die al vier jaar in de cel zit, kan over ruim vier jaar zijn vervroegde vrijlating aanvragen.