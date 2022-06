Een kleinigheid, maar de boodschap was duidelijk: hoe een hond Angela Merkel deed beseffen dat Vladimir Poetin gevaarlijk is

In haar eerste interview sinds haar aftreden heeft de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel haar afschuw uitgesproken voor de Russische invasie in Oekraïne. Ze verdedigde haar beleid om jarenlang te blijven praten met de Russische president Vladimir Poetin, ook al wist ze dat hij steeds agressiever zou optreden. Ze vertelde ook over het moment waarop ze besefte dat hij gevaarlijk is.

De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in een tv-interview verteld over het moment dat ze zich er “ten volle bewust” van werd dat de Russische president Vladimir Poetin gevaarlijk was. Een klein incidentje, maar het typeert hem. De twee leiders ontmoetten elkaar begin 2007 in het zomerverblijf van Poetin in de Russische badstad Sotsji. “Hij had zijn hond meegebracht, terwijl hij wist dat ik niets van honden moest weten. Daarmee was de toon van de top gezet”, vertelde ze.

Zo een bezoek wordt tot in de kleinste details voorbereid. Dus wist Poetin dat Merkel angst had voor honden. In de jaren negentig werd ze eens aangevallen en gebeten door een hond. Sindsdien liep ze er altijd in een boog omheen.

Poetin zou zijn hond - een zwarte labrador met de naam Koni - tijdens het bezoek zelfs aangemoedigd hebben om naar Merkel toe te gaan. Jaren later vertelde hij aan de Duitse krant ‘Bild’ dat het niet zijn bedoeling was om haar angst aan te jagen. “Toen ik ontdekte dat ze niet van honden houdt, heb ik me meteen geëxcuseerd”, klonk het.

Nu ze bondskanselier af is, wil ze ook geen politieke uitspraken meer doen. Over de oorlog in Oekraïne zei ze wel dat “de Russische invasie in Oekraïne een brutale inbreuk op het internationale volkerenrecht is waarvoor geen enkele rechtvaardiging bestaat.”

Merkel gaf toe dat ze een van de westerse leiders was die altijd wou blijven praten en onderhandelen met de Russische president Vladimir Poetin. Ze verdedigt dat beleid ook nu nog, want Merkel vraagt zich af wat ze anders had moeten doen. “Men kan mij niet verwijten dat ik niet alles geprobeerd heb om een escalatie tussen het Westen en Rusland te vermijden”, klonk het vastberaden, “ook al hadden we na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 wat krachtiger mogen optreden.”