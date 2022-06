“Beerschot-supporter ben je niet voor de lol, maar een handvol jaren geleden zat Antwerp nog dieper in de ellende”

“Lelijker kan een degradatie niet zijn.” Zo oordeelden onze collega’s van Sjotcast, de voetbalpodcast van deze krant, over de manier waarop Beerschot de deur van eerste klasse achter zich toetrok. In een handvol weken verspeelde de club van het Kiel veel van het krediet, de sympathie en de goodwill die ze in haar mars doorheen de krochten van het Belgisch voetbal had verzameld.