Ook nadat babysit toegaf dat verkrachting en foltering verzonnen was, wordt Frederic doorverwezen naar rechtbank

De gekende ondernemer Frederic Bajart (46) uit Schepdaal is doorverwezen naar de rechtbank. Hij werd vorig jaar door de babysit beschuldigd van verkrachting en foltering maar die aantijgingen zijn allemaal van tafel geveegd tijdens het onderzoek. Blijft wel over: belaging en bedreiging.

In totaal waren er 26 aantijgingen tegen de man gaande van verkrachting tot foltering en ontvoering van de jonge vrouw. Bajart zat in totaal twaalf dagen in de cel toen de babysit, ook lerares in Dilbeek, toegaf dat de aantijgingen allemaal verzonnen had. Er kwam een dading, een overeenkomst, tussen “verdachte” en”slachtoffer” dat een eind moest maken aan de hele affaire.

Maar toch besliste het gerecht om de zaak verder te onderzoeken. De raadkamer besliste heel recent dat Frederic Bajart nu toch voor de rechter moet verschijnen. “Alle zedendelicten zijn inderdaad geschrapt”, zegt de woordvoerder van het parket van Halle-Vilvoorde. “Blijft over belaging en bedreiging”.

Marijn Van Nooten, de advocaat van Bajart begrijpt dit niet. “Dit is beschamend vertoon van het gerecht. Want naast alle andere aantijgingen hebben we ook al aangetoond dat die bedreiging en belaging verzonnen zijn. Zelfs het parket had een buitenvervolgingstelling gevraagd. Maar toch besliste de raadkamer om dit voor de rechtbank te krijgen”. Het advocatenbureau dat de lerares verdedigt wenste gisteren niet te reageren.

In de marge van de zaak zette Luc Deleu, bekend advocaat en schepen van Onderwijs in Dilbeek vrijwillig een stap opzij om elke zweem van belangenconflict te vermijden. Deleu is de schoonvader van Bajart en de lerares werkt in een school in de gemeente.