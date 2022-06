Wie heeft alpaca Bruno gezien? Dier vermist nadat honden weide binnendringen: “Van levensbelang dat we hem zo snel mogelijk vinden”

Bruine alpaca Bruno sprong in paniek door honden over de afsluiting van zijn weide. Sindsdien is hij spoorloos. Eigenaars Vera en Luc kammen nu de hele omgeving uit. — © IF

Er loopt een grote zoektocht naar alpaca Bruno in Zuienkerke. Woensdag drongen enkele honden zijn weide aan het Hagebos binnen, waardoor het dier in blinde paniek op de vlucht sloeg. Sindsdien is de alpaca spoorloos. “Zelfstandig overleven is onmogelijk”, zeggen Vera van Dooren en Luc Depoorter van Alpacahof Hagebos.

Woensdag omstreeks 16 uur passeerden enkele wandelaars met hun honden de weide van Alpacahof Hagebos aande Heerweg, een hoeve waar 26 alpaca’s verblijven. De dieren kunnen onder andere geboekt worden om te gaan wandelen. Ook bezoekjes zijn mogelijk.

Maar het bezoek dat woensdag over de vloer kwam, was eerder ongewenst. “Enkele hondjes kropen onder de draad in de weide van onze alpaca’s en zaten hen achterna”, zegt Vera Van Dooren, die samen met Luc Depoorter de hoeve uitbaat. Ook alpaca Bruno vond het bezoek van de honden maar niets: hij sloeg in paniek. “Bruno sprong over de draad van zijn weide en ging er in een rotvaart vandoor. We konden niets doen, want het gebeurde allemaal snel”, zegt Vera. “Sindsdien is hij spoorloos.”

Kleine overlevingskansen op z’n eentje

Het koppel lanceerde meteen een grootschalige zoektocht, met de hulp van de sociale media. Bruno heeft lange, bruine lokken en is twee jaar oud. “Hij liep in de richting van het Hagebos, een klein bos in onze buurt. Maar die omgeving is heel moeilijk toegankelijk”, zegt Vera. “Voor hetzelfde geld heeft Bruno door alle paniek een aanval gekregen en ligt hij nu ergens voor dood. We hebben geen enkel idee van waar hij is. Daarom vragen we dat iedereen helpt zoeken.”

Zo’n alpaca kan niet zelfstandig overleven in de natuur: de kansen van Bruno zijn op z’n eentje dus niet bijster groot. “Het is van levensbelang dat we hem snel terugvinden”, zegt Vera. “Daarom kammen we momenteel heel de omgeving uit. Hij kan toch niet zomaar verdwenen zijn?”

Het alpacahof in Zuienkerke bestaat sinds 2021, en het is de eerste keer dat een dier kan ontsnappen. Het voorval is een spijtige samenloop van omstandigheden. “Het waren zelfs geen grote honden, maar alpaca’s zijn van nature vluchtdieren die vaak last hebben van stress”, zegt Vera. “Laat ons hopen dat Bruno zo snel mogelijk terug is, want we maken ons zorgen.”

Wie tips heeft, kan Vera en Luc bereiken via 0478-88.65.56.