Franse verkrachter kon 30 jaar toeslaan maar werd ontmaskerd na aanranding Belgisch meisje: “Ik heb mij nooit verstopt”

Dertig jaar lang kon hij ongehinderd toeslaan. Dertig jaar lang besloop Dino Scala (61) vrouwen op de route naar zijn werk in het Noord-Franse Joumont, bedreigde hen en randde hen aan. De aanval op een 15-jarig schoolmeisje in het Belgische grensstadje Erquelinnes deed hem uiteindelijk de das om. Vrijdag staat Scala op zijn proces oog in oog met 54 vrouwen die hem beschuldigen van misbruik.