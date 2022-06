‘Luxebelasting’ dan toch niet onwettig: rechter geeft tweedeverblijvers ongelijk

Volgens een nieuw vonnis van een rechter in Brugge is een taks op tweede verblijven toch niet onwettig. Zo’n 139 eigenaars van een buitenverblijf in De Panne waren naar de rechter getrokken omdat ze de taks niet wilden betalen. Ze kregen ongelijk.

Het vonnis van de Brugse burgerlijke rechter stelt dat de gemeente De Panne inderdaad een taks mag innen op tweede verblijven. Eerder had het hof van beroep in Gent in gelijkaardige zaken nochtans gezegd dat dergelijke taks ongrondwettig is.

De taks op tweede verblijven is al jaren een heikele zaak aan de kust, vooral in de gemeenten Knokke, De Panne en Koksijde, waar de ingeschreven inwoners geen aanvullende personenbelasting betalen. Omdat met de tweedeverblijfstaks de bezitters van een buitenverblijf als enige een gemeentelijke belasting betaalden, werd dat als ongrondwettig en discriminerend beschouwd. Het hof volgde die stelling, alvast tot 2019.

“Maar de gemeente De Panne kwam in 2020 met een nieuw reglement dat de taks als een luxebelasting beschouwt. De rechter vond dat dat wel kon”, aldus advocaat Kristiaan Vandenbussche die de gemeente bijstond. Burgemeester Bram Degrieck is ook heel tevreden over de zaak. Advocaat Piet De Waele, die de bezitters bijstond, liet weten in beroep te gaan tegen de beslissing.