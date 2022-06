Yoga, mindfulness of artisanaal bier brouwen. Het is een greep uit de keuzevakken die worden aangeboden op almaar meer middelbare scholen. Maar is dat wel opportuun, nu er om de haverklap alarmerende rapporten opduiken over de dalende kwaliteit van ons onderwijs? “Het kan frivool lijken, maar zulke keuzevakken kunnen educatief zeer waardevol zijn.”