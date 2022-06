Een bon-vivant die graag omringd werd door mensen, een man bij wie gezelligheid centraal stond. Zo omschrijven vrienden en familie Bart Lux. In februari overleed de 54-jarige Limburger plots. Maar via een sticker-actie wordt zijn levensvreugde nu wereldwijd verspreid.“Overal waar hij graag had bij geweest, plakken we een sticker van hem.”