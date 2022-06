Chelsea-trainer Thomas Tuchel heeft in een gesprek met de nieuwe eigenaars van de club laten verstaan dat hij een vertrek van Romelu Lukaku uit Londen niet in de weg zal staan. Zijn ex-club Inter wil de Rode Duivel maar wat graag terug naar Milaan halen en ook Lukaku is gewonnen voor het idee. Het enige probleem? Geld.