Het grote moment voor het Europees Parlement om zich als redder van het klimaat te profileren, is woensdag een slag in het water gebleken. De assemblee slaagde er niet in het eens te raken over hoe de CO2-uitstoot tegen 2030 al met 55 procent moet verminderen. De hele Green Deal wordt zo met weken, misschien zelfs maanden uitgesteld.