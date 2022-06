Ongezien: complete en onmiddellijke stroomstop voor nieuwe bedrijven in twee Nederlandse provincies

De stroomstop gaat vandaag in en treft de complete provincies Nederlands-Limburg en Noord-Brabant, dus ook steden als Maastricht, Breda en Eindhoven. De ingreep raakt nieuwe grootverbruikers (bedrijven en instellingen) én bestaande bedrijven die willen uitbreiden. Het betekent dat ze geen stroom kunnen afnemen en ook niet kunnen terugleveren. Wie over een getekende offerte beschikt, heeft geluk. Wie vandaag een aansluiting aanvraagt, is te laat.

Dat maakt TenneT bekend. De beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland benadrukt dat de stroomstop geen gevolgen heeft voor particulieren en de woningbouw. Particulieren kunnen naar hartenlust zonnepanelen en warmtepompen blijven installeren, ook al is daar een zwaardere aansluiting voor nodig.

Supermarkt en ziekenhuis

De bouw van nieuwe woningen kan nog opgevangen worden, maar voor de rest houdt het echter op. Nieuwe supermarkten, ziekenhuizen, fabrieken en kantoren kunnen niet aangesloten worden op het net, totdat de capaciteit fors is uitgebreid. De komende tien jaar investeert TenneT twee miljard euro in beide provincies om dat te realiseren.

Maar die investeringen zijn pas vanaf 2027 in Limburg merkbaar. “Hoewel het in ons bloed zit om in rampscenario’s te denken, verwachten we dat vanaf 2027 in Limburg weer ruimte op het net komt door uitbreiding van de capaciteit”, aldus de woordvoerster van TenneT. Zolang blijven de netbeheerder overigens niet met de handen over elkaar achteroverleunen. Er zijn nog mogelijkheden om eerder ruimte te creëren op het volle net.

Zo kan een beroep worden gedaan op bedrijven om minder stroom te gebruiken, zodat een nieuwe supermarkt toch haar deuren kan openen. Dat gebeurt op vrijwillige basis en tegen betaling van compensatie. Tenzij de stroom dringend nodig is en geen vrijwilliger zijn hand opsteekt, dan kan als ‘alternatief’ de stroom worden opgeëist.