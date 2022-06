Bestuurders bij Twitter gooien roer om en willen Elon Musk ineens miljoenen berichten geven

De overnamesaga van Twitter krijgt een nieuwe wending: de bestuurders van het socialemediabedrijf willen Elon Musk nu plots toch inzage geven in de achterkant van Twitter. En zo krijgt Musk straks mogelijk de informatie van de ‘firehose’, waar elke dag miljoenen twitterberichten in verschijnen.

Het is de Washington Post die bericht over de bocht van Twitter. Het zit er sinds het overnamebod van Musk - die had aanvankelijk zo’n 44 miljard dollar over voor het socialemediabedrijf - bovenarms op tussen de Teslabaas en het bestuur van Twitter. Musk lijkt onder de deal uit te willen komen en beschuldigt Twitter ervan dat het veel meer valse accounts zou hebben dan ze zelf zeggen. Twitter houdt het op 5 procent, Musk denkt dat het meer dan 20 procent is.

Deze week nog kloeg Musk dat Twitter de afspraken niet nakomt en te weinig informatie geeft. Nu zou Twitter plots wél inzage willen geven in álle data. Het zou overwegen om de zogenoemde ‘firehose API’ beschikbaar te maken. Die firehose is wat je zou te zien krijgen als je alle Twitteraccounts tegelijk zou volgen. Kenners zeggen dat dat ontzettend waardevolle informatie is - de firehose API wordt nauwlettend opgevolgd op het hoofdkwartier van Twitter - maar het ook ontzettend véél informatie is. En daar knelt natuurlijk het schoentje: zonder tijd en kennis kan Musk niet zoveel aanvangen met die informatie. Zo is Twitter ineens héél open, zonder veel prijs te geven.