1-1 en dan zijn de Duivels nog mager bedeeld. Het was beter dan tegen Nederland. Gretiger, vlottere combinaties en meer uitgespeelde kansen. Het helpt echter allemaal niet als de Duivels doelpunten blijven slikken. Na die goal van Lewandowski was het even minder. Een Witsel op niveau voorkwam de achterstand bij de rust.