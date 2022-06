Veel gesjoemel met coronasteun: al ruim 114 miljoen euro teruggevorderd

Open. Dicht. Opnieuw open onder strenge voorwaarden. Opnieuw dicht. Opnieuw open. Veel ondernemingen en bedrijven hebben de voorbije twee jaar erg te lijden gehad onder de strenge coronaregels. Gelukkig was er de overheid, die met een bazooka aan steunmaatregelen de economie stutte. Zo ook de Vlaamse regering, die onder meer de coronahinderpremie en -compensatiepremie invoerde. Maar liefst 2,6 miljard kostte het totaal van die maatregelen. 193.000 ondernemingen kregen overheidssteun.

Maar een aanzienlijk deel van die bedrijven blijkt gefraudeerd te hebben. CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne vroeg de cijfers op. Tot eind mei van dit jaar zijn 23.234 dossiers gecontroleerd na indicaties dat er iets niet pluis was. De Vlaamse overheid heeft al 16.435 terugvorderingen gedaan en dat voor een totaalbedrag van 114,2 miljoen euro. Dat is al iets meer dan 4 procent van het totale bedrag aan coronasteun. “Er is misbruik van coronasteun geweest. En dat kan niet. Geld dat te veel of ten onrechte is betaald, moet teruggevorderd worden. En wie bewust fraudeerde, moet vervolgd worden.”

Voor Bothuyne is het hoge teruggevorderde bedrag “een teken van goed bestuur”. Hij benadrukt dat de controles nog niet voorbij zijn. Dit jaar en volgend jaar plant het bevoegde VLAIO nog duizenden controles van hoogrisicodossiers. Minister van Economie Jo Brouns (CD&V) laat weten “in de loop van de komende maanden de inspectiestrategie te evalueren en bij te sturen als dat nodig zou zijn”.