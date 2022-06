De ongerustheid om de veiligheid van Dom Philips, de Britse journalist die sinds zondag vermist is in het Amazonewoud, stijgt. Hij verdween samen met onderzoeker Bruno Pereira, waarvan ook alle sporen ontbreken. In de regio zijn gewelddadige bendes actief wat de vrees voor het ergste bij de familieleden alleen maar doet toenemen. President Bolsonaro maakt zich minder zorgen.