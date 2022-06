6-1! Gretige Rode Duivels herpakken zich en sturen zwakke Polen met oplawaai naar huis

België kan zich weer verzoenen met de Rode Duivels. Na de blamage tegen Nederland toonde onze nationale ploeg opnieuw waar ze echt voor staan: 6-1 tegen Polen. Vooral Kevin De Bruyne nam het elftal op sleeptouw, maar ook Trossard swingde mee. We zijn nu plots niet opnieuw favoriet voor het WK, maar we tellen weer mee.

Wie voor de match naar de volle tribunes van het Koning Boudewijnstadion keek, dacht even: ons publiek valt ondanks de erg pijnlijke pandoering tegen Nederland blijkbaar nog enthousiast te maken voor de Rode Duivels. Tot al die supporters begonnen te juichen. De Heizel bleek voor meer dan de helft gevuld met Poolse fans. Een Pool-party.

Toch leken de Belgen dit keer niet van plan het feestje op te vrolijken. Het was vooral Kevin De Bruyne die genoeg had van alle kritiek en negatieve animo rond de nationale ploeg. KDB had vooraf wel laten uitschijnen dat hij weinig zin had in deze Nations League-duels. Thibaut Courtois had al afgezegd, waarom moest hij dan wel vol aan de bak? Maar nu bewees de Man City-speler opnieuw wie de grote motor van deze ploeg is. Als hij drive toont, volgt de rest.

Logischerwijs moest De Bruyne in deze match niet als halve aanvaller spelen zoals tegen Oranje. Nu mocht hij veel meer zwerven over het veld en dat leidde tot een resem sluwe steekpasses. Helaas knalde Michy Batshuayi de best kans op de paal waarna Eden Hazard de rebound onbegrijpelijk miste. De Duivels toonden trouwens ook dat ze wel nog uitstekend kunnen counteren, maar Michy stond offside toen hij de bal binnentikte.

De Belgen waren baas, maar het was ook uitkijken naar onze defensie. Toby or not Toby: that was stilaan toch the question. Zeker na Nederland waar Alderweireld een aantal keer werd voorbijgesneld. Wel,tegen Polen stond Toby Alderweireld er. Roberto Martinez had zijn defensie wel enigszins bijgespijkerd. Dat kon nu eenmaal niet anders. Van de onzekere Boyata was geen spoor meer. Dendoncker stond mee in de driemansdefensie en Alderweireld schoof naar het centrum. Daar voelde de man van Al Duhail zich meer comfortabel. Hij kon de verdediging sturen en het spel verdelen. Een zet die voor herhaling vatbaar was.

Onvermijdelijke Lewandowski

En toch kwamen de Duivels weer op achterstand tegen de gang van het spel in. Bij de eerste Poolse tegenaanval werd even niet scherp verdedigd. Dendoncker - die wel goed zijn streng trok - liet Roberto Lewandowski even los, Carrasco hief ongelukkig het buitenspel op en de Bayern-spits bedankte met een mooie, sluwe goal. Zijn 76ste treffer in 131 interlands.

De tribunes dansten, maar tegen dit Polen mocht België toch geen punten laten liggen. Deze ploeg zette veel minder druk dan Nederland en kroop achteruit. België moest tonen wat het waard was en ook Axel Witsel stak nu een stevige tand bij. Toen De Bruyne - weer hij - door de defensie werd geloodst, vuurde Witsel de afgeweerde bal tegen de netten.

De gelijkmaker was het signaal om het gaspedaal verder in te duwen. Na de pauze rukte België op naar het Poolse doel om het af te maken. Voor de rust was het bij Eden Hazard veel willen en weinig kunnen, maar bij zijn eerste actie na de pauze lanceerde de kapitein wel De Bruyne. Die miste niet. Who’s the man?

De Belgische supporters namen nu meer de bovenhand en de Polen plakten tegen de muur. Roberto Martinez kon wisselen en bracht Leandro Trossard. Goeie pocketspelers hebben we genoeg, want de Brighton-dribbelaar bedankt met twee heerlijke doelpunten. De stadionspeaker vergiste zich wel toen hij bij een van die treffers de naam van Leander Dendoncker liet weergalmen, maar geen nood. Dendoncker bekroonde zijn goeie match met de 5-1. Wat een klinkende zege.

Het is nu niet dat we opeens weer wereldkampioen gaan worden in Qatar of dat elk topland nu opnieuw schrik heeft van België, maar de Rode Duivels hebben wel de puntjes op de i gezet.