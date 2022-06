OVERZICHT NATIONS LEAGUE. Elf nieuwe Nederlanders ontsnappen in Wales, ook Oekraïne en Schotland pakken drie punten

Op woensdagavond zijn er naast België - Polen nog drie wedstrijden gespeeld in de Nations League. Een zeer experimenteel Nederland, met Noa Lang in de basis, kwam met de schrik vrij in Wales. De flaterende Kelleher (Liverpool) lag aan de basis van de Ierse nederlaag tegen Oekraïne.

Nederland won woensdagavond met 1-2 van Wales en blijft zo met zes op zes op kop in de Nations League-groep van onze Rode Duivels. Louis van Gaal greep de gelegenheid aan om ten volle te experimenteren. Hij zette elf compleet nieuwe namen in vergelijking met de wedstrijd tegen de Rode Duivels. Club Brugge-speler Noa Lang kreeg zo vanaf de aftrap zijn kans.

Veel overschot had dat vertimmerde Oranje niet tegen Wales. Vlak na rust zette Teun Koopmeiners de Nederlanders met hun eerste schot tussen de palen op voorsprong. In minuut 92 leek Rhys Norrington-Davies de Nederlanders met de 1-1 alsnog punten af te pakken, maar dat was buiten Wout Weghorst gerekend. Die scoorde één minuut later nog de 1-2.

Schotland en Oekraïne doen wat ze moeten

In groep één van de Nations League B hebben Schotland en Oekraïne gedaan wat van hen verwacht werd. Schotland had thuis geen enkele moeite met kleine broertje Armenië. Bij de rust stond het al 2-0, Club Brugge-spits Sargis Adamyan (Armenië) mocht toen al gaan rusten. 2-0 Was ook de eindstand.

Na de gemiste Wk-kwalificatie kreeg Oekraïne in Ierland de kans om de rug te rechten. Het kreeg daarbij ook wat hulp van Liverpool-doelman Caoimhin Kelleher (Ierland), hij ging de mist in bij het enige doelpunt van de wedstrijd (0-1). Zo blijft Ierland als enige in de groep zonder punten achter, de andere staan op een gedeelde eerste plaats met elk drie punten.