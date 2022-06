Nog eens gewonnen. En ferm. Dat was nodig. Al was het dan ‘maar’ Polen, de Duivels hebben zich herpakt. Het experimentje met Alderweireld centraal in de defensie en Dendoncker op rechts is gelukt, hoewel er weer een vermijdbaar doelpunt werd geslikt. Geen reden voor een polonaise, maar wel opluchting. En applaus voor twee wereldgoals van Leandro Trossard.