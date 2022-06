REACTIES. Trossard over wereldgoal: “Het was een schot, maar het lijkt een voorzet”, Hazard lacht om ‘typische Eden-misser’

De Rode Duivels hebben Polen in de tweede helft volledig opgerold. Kevin De Bruyne nam de ploeg op sleeptouw, Leandro Trossard viel uitstekend in en Leander Dendoncker deed het prima in de defensie. Hieronder de reacties na de wedstrijd.

Leandro Trossard viel uitstekend in en scoorde twee keer. “Het was fantastisch vandaag”, reageerde Trossard na de wedstrijd bij VTM. “We moesten reageren na de vorige wedstrijd natuurlijk en ik denk dat we dat vandaag gedaan hebben. We voetbalden goed en creëerden veel kansen. En natuurlijk is het leuk als je zoveel doelpunten kunt scoren.”

Het verschil met de wedstrijd tegen Nederland was enorm. “Dat is moeilijk om uit te leggen”, aldus Trossard. “Als we het antwoord daarop tijdens de wedstrijd wisten dan deden we daar iets aan. Ik denk dat Nederland misschien scherper was op de tweede bal en dat er daarom meer ruimte kwam tussen de linies. Maar we hebben vandaag goed gereageerd, dat was het allerbelangrijkste.”

Het tweede doelpunt van Trossard ging er heerlijk in. Maar was het een schot op doel of een voorzet? “Het was een schot, maar het lijkt een voorzet omdat ik hem daar zo rustig plaatste. Ik zag de keeper uit zijn goal staan, ik probeerde hem gewoon naar de verste paal te trappen en hij ging lekker binnen.”

© BELGA

Toby Alderweireld eerlijk: “Kritiek mag altijd, maar het wordt vaak persoonlijk”

Toby Alderweireld was na de 6-1-overwinning tegen Polen eerlijk voor de camera’s van VTM. Toch hebben de Rode Duivels volgens hem op de juiste manier gereageerd.

“Vandaag was een heel goede wedstrijd van ons als team”, begon de verdediger. “Zelfs toen we achter kwamen was het niet verdiend, maar we hebben het omgezet en we hebben vandaag heel verdiend gewonnen.”

Toch moest er Alderweireld iets van het hart. “Kritiek mag er altijd zijn, maar er wordt altijd meteen over die verdediging gesproken en het wordt soms een beetje persoonlijk. Vandaag hebben we laten zien dat we scherp waren.”

© BELGA

“Als we winnen is de tegenstander niet goed, en als we verliezen zijn wij niet goed”, lachte Alderweireld iets later. “Wij hebben Polen vandaag vastgezet. Zij kwamen verdedigen en op de counter spelen, dus uiteindelijk hebben wij gewoon een heel goede wedstrijd gespeeld.”

Over zijn positie centraal achterin was hij duidelijk. “Waarom? Dat moet je aan de coach vragen, maar ik heb me vandaag bewezen op die positie, ik heb mijn duels gewonnen. Het was ook belangrijk voor het team, dus vandaag ben ik tevreden. De coach heeft die keuze op voorhand niet met ons besproken. Maar vandaag hebben we bewezen dat deze drie het goed hebben gedaan.”

Eden Hazard: “Ik denk dat ik nu nog wat precisie mis”

“We moesten reageren voor eigen publiek”, zei Eden Hazard voor de camera’s van VTM na de match. “We hebben een goeie match als ploeg gespeeld. Ik denk dat iedereen vanavond tevreden is. Dat ikzelf ook weer op niveau was? Ik heb het gezegd: door wedstrijden te spelen en minuten te maken word ik sterker. Ik denk dat ik nu nog wat precisie mis, al ben ik wel op de goeie weg. Ik had drie keer kunnen scoren vanavond. Die eerste kans? Da’s Eden Hazard ten voeten uit. Ik dacht al dat hij binnen was (lacht). Ik heb nood aan ritme en veel matchen. Wedstrijden zoals die van vandaag geven me vertrouwen.”