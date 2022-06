Roberto Martinez na overtuigende zege: “Een kenmerk van grote teams is dat ze willen reageren na een teleurstelling”

“Het is nu al heel lang dat deze ploeg op een hoog niveau presteert”, zei de bondscoach. “Tegen Nederland hadden we een offday en waren we niet goed aan de bal.” Inderdaad, het was tegen Polen pakken beter aan de bal, al was de tegenstander ook van een ander kaliber. “Vandaag hebben we ons niveau opgekrikt en speelden we tegen een heel fysieke ploeg. We hebben de wedstrijd goed aangepakt, ook na het tegendoelpunt. Dit was een goede test na de nederlaag tegen Nederland. Ik zag een geweldige reactie.”

Ook de bondscoach had wellicht niet meteen zes doelpunten verwacht van zijn ploeg. “Het is nooit makkelijk om zes doelpunten te maken en nog drie à vier kansen te creëren waarop hun doelman fantastisch redding bracht. De nieuwe spelers pasten zich perfect aan. Het was leuk om de fans zo’n prestatie te kunnen geven.”