Krijgen we stukje bij beetje weer de beste Eden Hazard te zien? “Ik zit aan 80 procent, maar de rest komt nog wel”

Het doet het beste verhopen. Eden Hazard (31) was goed tegen Polen en naar eigen zeggen is dit pas het begin. “Hoe meer ik speel, hoe beter ik zal worden.”

Het was geen perfecte prestatie van Eden Hazard – zo eerlijk moeten we zijn. Daarvoor had de aanvoerder minstens één keer moeten scoren. In de openingsfase kreeg hij een grote kans, maar hij besloot naast. “Typisch Eden”, kon hij er achteraf zelf om lachen. “Ik zag de bal al erin.” Andere pogingen stranden op de Poolse doelman.

Let wel: het is niet zo dat we in deze fase van zijn terugkeer al een 10/10 verwachten van de Real Madrid-aanvaller. Daarvoor heeft hij de laatste jaren te veel gesukkeld. Gezien de omstandigheden – weinig ritme, pas opnieuw fit én vrijdag al gespeeld tegen Nederland – was dit simpelweg een uitstekende match van Hazard. Dat vond hij zelf ook: “En ik zal nog beter worden. Hoe meer ik speel, hoe beter ik zal worden. Ik moet nu een reeks wedstrijden kunnen afwerken en hopen dat mijn lichaam goed reageert.”

Niet dat Hazard daar schrik voor heeft. “Ik ben fit, ik heb geen pijn”, klinkt het optimistisch. “Maar ik ben nog geen honderd procent. Ik denk dat ik nu aan tachtig procent van mijn beste niveau zit. Er is nog marge. Het komt wel.”

Gesprek met bondscoach

Hazard was niet alleen voldaan door zijn eigen partij, hij was ook tevreden met de reactie van de Rode Duivels als collectief. “We waren triest na de 1-4 tegen Nederland, er heerste teleurstelling. De voorbije dagen hebben we onderling en met de coach gepraat over wat beter moest. Het heeft geloond, we hebben geantwoord met de voeten. Wat er gezegd is? (met uitgestreken gezicht) Dat is een geheim.”

© BELGA

Volgens Hazard was de blamage tegen Nederland “niet meer dan een offday”. “Onze ingesteldheid was vrijdag niet anders dan nu tegen Polen. Het verschil zit hem niet in de aanpak, wel in de score. (grijnst) Ach, wij twijfelen niet. We kennen onze kwaliteiten, we zijn en blijven een goed team. Dat willen we nu nog twee keer tonen. Als we op verplaatsing Wales en Polen kloppen, dan is dit toch geen slechte interlandbreak geweest?”

Niet het minst voor hemzelf: de oude Eden Hazard komt stukje bij beetje terug...(pjc)