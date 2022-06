Zelenski: “Strijd om Severodonetsk beslist het lot van oosten Oekraïne”

In zijn dagelijkse videotoespraak heeft Zelenski woensdagavond gezegd dat Severodonetsk het “epicentrum van de confrontatie in Donbas” blijft. De Oekraïeners verdedigen hun posities en “brengen aanzienlijke verliezen toe aan de vijand”. “Dit een zeer hevige strijd, heel moeilijk. Waarschijnlijk een van de moeilijkste van deze oorlog. Ik ben iedereen dankbaar die deze richting verdedigt. In veel opzichten wordt het lot van onze Donbas (dat de twee oostelijke regio’s Loehansk en Donetsk omvat, red.) daar beslist.”

Grotendeels in Russische handen

Russische troepen hebben het grootste deel van het strategische Severodonetsk onder controle, volgens de gouverneur van de regio Loehansk. Het Oekraïense leger zou nog de industriële zone van de stad controleren en elders vinden straatgevechten plaats. “De Russen schieten op alles, zij vernietigen alles, met tanks en artillerie”, aldus Sergej Gaidai.

Eerder woensdag had hij al medegedeeld dat de Oekraïense troepen zich mogelijk moeten terugtrekken naar posities in Severodonetsk die beter verdedigbaar zijn, maar dat Oekraïne niet van plan is om de stad op te geven.

Het is de laatste grote stad in de oblast Loehansk die nog niet in handen van Rusland is. De verwoesting is er evenwel groot.

