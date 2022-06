Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor optrekken leeftijdsgrens aanvalswapens

Ruim twee weken na het bloedbad op een basisschool in Texas heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor een verhoging van de leeftijdsgrens voor de aankoop van aanvalsgeweren van 18 naar 21 jaar gestemd, zoals Joe Biden vorige week had voorgesteld. Het wetsvoorstel moet echter nog langs de Republikeinen in de Senaat passeren en heeft dus weinig kans om wet te worden.