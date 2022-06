Omstreden Antwerpse INEOS-kraker krijgt groen licht

“Zoals alle adviesverlenende instanties en de deputatie van Antwerpen al oordeelden, voldoet dit project aan onze regelgeving en bevestig ik de omgevingsvergunning van de provincie”, zegt Demir. De stikstofuitstoot kreeg in dit dossier bijzondere aandacht, benadrukt ze. “De eerder geweigerde gascentrales stootten minstens dubbel zoveel stikstof (NOx) uit en vijf tot zes keer zoveel ammoniak.” De installatie zal 655.000 ton CO₂ uitstoten, wat veel minder is dan de afgekeurde gascentrales.

Door de gunstige beslissing is het volgens De Tijd de eerste keer in twintig jaar dat nog eens een kraker op het Europese vasteland gebouwd kan worden die ethaan omzet in ethyleen, een van de basisgrondstoffen in de chemie voor de plasticproductie. De nieuwe kraker – Project One – vergt een investering van 3 miljard euro en betekent volgens experts een enorme versterking van de chemische sector in de Antwerpse haven. Die huisvest een van de grootste petrochemische clusters in de wereld.

Het project, dat 450 directe jobs moet opleveren, botste jarenlang op forse weerstand van milieuorganisaties, waardoor meerdere keren nieuwe vergunningen aangevraagd moesten worden.