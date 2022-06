Wederopstanding Rode Duivels blijft niet onopgemerkt in de buitenlandse pers: “De Bruyne terroriseerde de Poolse defensie”

“België herstelt zich met monsterzege van Nederlandse dreun”, kopt De Telegraaf. “België heeft zich voor eigen publiek overtuigend hersteld van de dreun die Oranje de ploeg afgelopen vrijdag uitdeelde. In het Koning Boudewijn Stadion in Brussel wonnen de Rode Duivels met liefst 6-1 van Polen, en pakten zo de eerste punten in deze editie van de Nations League.”

“België sloopt Polen na debacle tegen Oranje, droomdebuut voor Vitesse-aanvaller Loïs Openda”, klinkt het in het Algemeen Dagblad. “België heeft zich in de tweede groepswedstrijd van de Nations League hersteld van het debacle tegen Oranje (1-4). Polen werd in het Koning Boudewijnstadion eenvoudig met 6-1 verslagen. Vitesse-aanvaller Loïs Openda maakte zijn debuut voor de Rode Duivels én scoorde.”

“Zonder de geblesseerde Romelu Lukaku begon België voortvarend aan het duel met Polen. Het was zelfs een klein wonder te noemen dat de Rode Duivels niet een snelle voorsprong te pakken hadden… Na rust had Polen helemaal niets meer in de melk te brokkelen. De Bruyne maakte in de 59ste minuut de 2-1 op aangeven van Hazard. Diens vervanger, Leandro Trossard, zorgde vervolgens voor het hoogtepunt van de wedstrijd. Nadat hij eerst al de 3-1 had gemaakt, krulde hij na een korte corner de bal prachtig in de bovenhoek: 4-1. Leander Dendoncker zorgde, vlak voor de invalbeurt van Vitesse-aanvaller Openda, met een afstandsknal ook nog voor de 5-1. De koek was daarmee nóg niet op, want Openda trakteerde zichzelf op een droomdebuut door de eindstand op 6-1 te bepalen.”

© ISOPIX

“België laat niets heel van Polen, droomdebuut Vitesse-aanvaller Openda”, stelt Voetbal International. “België heeft zich na de oorveeg die het zaterdag kreeg van Oranje uitstekend hersteld. Op eigen veld versloeg het aan de hand van een uitmuntende Kevin De Bruyne het Polen van Robert Lewandowski.”

“De start van de Rode Duivels was furieus. Ondanks dat Polen, onder aanvoering van Lewandowski, brutaal druk probeerde te zetten, waren de Belgen veel sterker. Eden Hazard kreeg al na vier minuten een gigantische kans om de score te openen, maar faalde hopeloos in de rebound nadat Batshuayi op aangeven van De Bruyne de paal raakte. Een minuut later schoot Batshuayi wél raak. Opnieuw was er goed voorwerk van uitblinker De Bruyne. Hij zette Hazard aan het werk, die via een hakbal de nieuwe aanvalsleider bediende. De spits stond echter in buitenspelpositie… In de tweede helft ging het tempo van de Rode Duivels omhoog. Hazard en De Bruyne zochten elkaar veelvuldig en dat resulteerde dan ook in een treffer die niet kon uitblijven. Het was een kwartier voor tijd voor bondscoach Roberto Martínez om De Bruyne naar de kant te halen. Het was geenszins een signaal gas terug te nemen. Na een korte corner schoot Trossard namelijk nog een keer raak. Ook Dendoncker kreeg nog zijn treffer. Hij schoot op aangeven van Tielemans de bal snoeihard tegen de touwen. De feestavond werd compleet toen Vitesse-aanvaller Loïs Openda ook nog zijn debuut mocht maken. De slingers gingen uit, want Openda scoorde direct en zette een kroon op een formidabele avond.”

“De Rode Duivels corrigeren Polen en vinden zichzelf terug”, kopt het Franse L’Equipe. “België liet de Poolse sluis in twee etappes imploderen. En dat in een soms vijandige sfeer, door de sterke aanwezigheid van Poolse supporters op de tribunes. De Rode Duivels hadden de partij niet altijd onder controle en ze schrokken defensief zelfs een paar keer, maar ze hadden nog wat trots over en toonden hun superioriteit dankzij hun technisch overwicht.”

“De ontmoeting in Brussel kan worden samengevat als aanval tegen verdediging. De Poolse 4-1-4-1 was bedoeld om de ruimtes te verkleinen en op de counter Robert Lewandowski te vinden. De Belgen hadden dan ook de meeste tijd de bal en vonden ruimte als ze snel speelden. Alleen de efficiëntie liet hen aanvankelijk in de steek. Het was pas in de tweede periode dat ze hun overmacht konden tonen tegen een team dat probeerde te counteren, maar waarvoor ze werden afgestraft. Met dank aan Kevin De Bruyne, die het spel verlichtte. De beste speler van de Premier League is bezig aan een topseizoen waarvan hij eindelijk het einde ziet. Zijn goesting was groot, getuige zijn defensieve spurt van zo’n vijftig meter om een ​​voorzet van Kaminski weg te werken. Op de rechterflank kreeg hij grote bewegingsvrijheid en verstuurde hij veel gevaarlijke ballen. Zijn inspiratie stelde de Rode Duivels in staat de open ruimtes te vinden en de Poolse doelman Dragowski in de tweede periode vele malen te bedreigen. De Duivels misten de snelheid of de diepte die Romelu Lukaku biedt, maar De Bruyne bracht die door zijn tempowisselingen.”

“Belgische klappen voor Lewandowski”, schrijft het Duitse Bild. “Het begon allemaal zo goed… Robert Lewandowski scoorde in de Nations League-wedstrijd van zijn Polen in België, maar uiteindelijk werd het een 1-6 klapper! Het werd dus zelfs een klein doelpuntenfestival. De duidelijk superieure Belgen herstelden zich zo van de 4-1 nederlaag tegen Nederland.

“De Rode Duivels zorgen voor comeback en verpulveren Polen”, aldus Eurosport. “Kevin de Bruyne, Leander Dendoncker, Axel Witsel, Loïs Openda en Leandro Trossard scoorden allemaal voor België, dat terugvocht om Polen te verslaan nadat Robert Lewandowski de score had geopend. België was de hele tijd dominant en beperkte hun tegenstanders tot slechts één schot op doel. Het was een fris België dat vijf doelpunten in de tweede helft een belangrijk driepunter pakte, met Kevin De Bruyne en Eden Hazard in de hoofdrol.”

“De Belgen werden vorige week vernederd toen ze thuis met 4-1 van Nederland verloren, dus ze hadden een reactie nodig. En die hebben ze gegeven. De ploeg van Roberto Martinez kwam dan wel achter, ze domineerden deze wedstrijd. Zwakkere teams zouden zich misschien laten doen na het doelpunt van Lewandowski, maar de Rode Duivels bleven vooruit voetballen, waarbij met name De Bruyne en Hazard kans na kans creëerden. Na het derde doelpunt was de match voorbij. In de laatste tien minuten vernederde België hun tegenstanders. Man van de match was Kevin De Bruyne. Het is intussen moeilijk om nieuwe superlatieven te vinden om de spelmaker te beschrijven, maar hij was, zoals altijd, de centrale figuur in de overwinning van zijn ploeg. Het was niet alleen zijn doelpunt dat indruk maakte. De Bruyne zweefde constant rond de Poolse zestien en terroriseerde de Poolse verdediging. De bezoekers deden hun best om de ruimte voor de 30-jarige De Bruyne te verkleinen, maar hij is het soort speler dat je niet buiten het spel kunt houden. Keer op keer ontdekte hij dat slechts een halve meter nodig was om indruk te maken.”

Hun punten: Mignolet 6; Dendoncker 7, Alderweireld 6, Vertonghen 6, Castagne 7, Tielemans 6, Witsel 7, Carrasco 6; De Bruyne 8, Eden Hazard 8, Batshuayi 6. Invallers: Trossard 7, De Ketelaere 6, Openda 7, Thorgan Hazard /, Faes /

© BELGA

“Het team van Roberto Martinez doet gek en scoort vijf goals na de pauze”, aldus het Engelse The Daily Mail. “Invaller Leandro Trossard scoorde tweemaal toen België hun Nederlandse nachtmerrie achter zich liet door Polen met 6-1 te verslaan in een enerverende Nations League A-wedstrijd. De thuisploeg zag er nooit zenuwachtig uit na de achterstand, want ze scoorde in elke wedstrijd sinds een 1-0-nederlaag tegen Frankrijk op het WK 2018, een serie van 46 opeenvolgende wedstrijden. Ze hadden ook Eden Hazard aan als dirigent van de show. Hij maakte indruk in zijn 66 minuten op het veld, met flitsen na een seizoen vol blessures en slechte vorm bij Real Madrid.”

“De Polen leden, de Belgen dansten”, stelt de Poolse krant Wyborcza. “Het is onbegrijpelijk dat onze spelers de leiding wisten te pakken in hun tweede wedstrijd van de Nations League. De rest was verschrikkelijk, de Poolse ondergang was voorspelbaar. De Belgen verdienden meer doelpunten.”

“We vroegen ons aanvankelijk nog af of de thuisploeg op het veld zouden komen als de nummer twee op de FIFA-ranglijst en de nummer drie van het WK. Ze hadden namelijk met opzichtige minachting over de Nations League gesproken. De tribunes waren ook niet volledig gevuld met Belgische fans en afgelopen vrijdag verloren ze zwaar in een prestigieuze wedstrijd met buurland Nederland. Maar de Polen voelden al snel dat de Belgen op wraak belust waren, wie de tegenstand ook was.”