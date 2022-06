Antwerpen/Zoersel

In Antwerpen is woensdag de jury samengesteld voor de assisenzaak van Roger Slegers, die ervan wordt beschuldigd in september 2019 zijn vriendin Lesley Swolfs te hebben doodgestoken. De twee kenden elkaar van het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië in Zoersel. Zelf beweert Roger dat Lesley op het mes is gevallen.