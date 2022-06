Meer dan 25 jaar celstraf geëist tegen R. Kelly

Volgens de aanklagers in de fel gemediatiseerde zaak maakte R. Kelly, bekend van hits als I believe I can fly, meer dan 25 jaar lang misbruik van zijn roem als zanger en zijn rijkdom om kwetsbare meisjes in te palmen en hen in zijn greep te houden. Het was dan ook een erg belangrijke zaak voor de #MeToo-beweging. De slachtoffers werden door de zanger zowel seksueel als mentaal misbruikt, iets waarvoor Kelly geen spijt toonde tijdens de zes weken durende rechtszaak tegen hem, aldus de aanklagers. Bovendien kreeg de zanger volgens hen daarbij hulp van zijn managers en entourage om die meisjes en vrouwen te ontmoeten. Op het proces werden meerdere bijzonder sadistische en perverse handelingen van Kelly uit de doeken gedaan.

“Deze meneer is ervan overtuigd dat de wereld niet zonder hem kan en dat deze minderjarige meisjes hem juist dankbaar moeten zijn voor de kans die hij ze heeft gegeven. R. Kelly is een gevaar voor de samenleving en dient zo lang mogelijk achter slot en grendel te worden opgesloten”, aldus een woordvoerder van de openbaar aanklagers. “Hij heeft dit bijna 30 jaar volgehouden en moet daar nu de rekening voor gepresenteerd krijgen.” Zij eisen 25 jaar gevangenisstraf voor de zanger.

29 juni

Volgens een van Kelly’s advocaten, Jennifer Bonjean, verdient de zanger een gevangenisstraf van niet meer dan 17 jaar. Zonder details te geven zei ze dat zijn “verleden en persoonlijkheid” dat rechtvaardigen.

De rechter bepaalt op 29 juni de strafmaat. De zanger heeft tot op heden ontkend iets verkeerd te hebben gedaan en zal naar verwachting beroep aantekenen tegen de uitspraak.