Bestuurder steekt file op Brusselse Ring voorbij langs pechstrook maar dat breekt hem snel zuur op

Dat het vaak aanschuiven is op de Brusselse Ring is geen verrassing. Ook woensdagavond was het er file, al had één bestuurder daar wel een oplossing voor. Hij stak met zijn bestelwagen vlotjes de file voorbij op de pechstrook. Maar helaas voor de man, stuitte hij vrijwel meteen op een bijzonder obstakel: een wagen van de federale politie.