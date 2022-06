Loïs Openda maakte misschien niet de snelste goal bij Rode Duivels, maar pakt wel ander record

Loïs Openda moest door een schorsing tegen Nederland nog vanuit de tribunes toekijken, maar tegen Polen kon de 22-jarige spits van Vitesse wél zijn debuut maken voor België. Openda viel in de 85e minuut in, en acht minuten later maakte hij met een echte spitsengoal meteen zijn eerste in het shirt van de Rode Duivels.

Het snelste doelpunt als debutant is het echter niet. Daarvoor moet Loïs Openda maar liefst vijf spelers voor zich dulden: Axel Witsel, Marvin Ogunjimi, Michy Batshuayi, Geoffrey Claeys en Tom Caluwé. Ogunjimi scoorde na zeven minuten, Claeys na zes minuten, Witsel na vijf minuten en zowel Batshuayi als Caluwé al na drie minuten. Bij Caluwé bleef het bij die ene interland en die ene goal. “Mijn enige interland die ik ooit gespeeld heb, maar ik heb wel gescoord. Ik denk dat we kunnen stellen dat mijn rendement als international dus uitzonderlijk hoog was”, liet Caluwé achteraf nog met een knipoog optekenen.

1 goal in 45 minuten is inderdaad straf: enkel Jules Van Craen en Georges Quéritet haalden een even hoog rendement bij onze nationale trots, maar Loïs Openda doet voorlopig toch beter. Door 1 keer te scoren in 8 minuten, is Loïs Openda dus de speler met het hoogste rendement als Rode Duivel ooit. Al zal dat rendement (hoogstwaarschijnlijk) nog dalen wanneer Openda binnenkort meer minuten maakt bij de Duivels. Tegen Wales (11/06) en Polen (14/06) kunnen die volgende minuten misschien wel al komen.