In Italië zien ze de “elegante” Charles De Ketelaere al in het Milan van de toekomst: “Hij past binnen het profiel dat de club zoekt”

Een nieuwe dag, een nieuw verhaal in La Gazzetta dello Sport over Romelu Lukaku. Ook opnieuw in de roze Italiaanse sportkrant: Milan dat aast op Charles De Ketelaere en Noa Lang.

Chelsea wil Lukaku laten gaan op huurbasis, maar enkel als de financiën daaromtrent op orde zijn. Volgens de Gazzetta zou Inter minstens 23 miljoen moeten betalen of een speler in ruil richting Londen sturen. De oplossing zou volgens de Italianen nu komen van Denzel Dumfries. De Nederlandse flankverdediger zou Chelsea bekoren en Inter zou ook bereid zou om voor dergelijke deal aan tafel te gaan zitten. Een keerpunt, klinkt het.

“Men vreesde dat Chelsea zou vragen om een ​​van de toppers, zoals Bastoni, Skriniar of Lautaro. Die wil Inter op alle mogelijke manieren proberen te behouden. In plaats daarvan zette Chelsea de naam van Denzel Dumfries bovenaan de lijst, de Nederlandse vleugelspeler die slechts een jaar geleden bij Inter arriveerde om de leegte te vullen die door Hakimi was achtergelaten. Onder deze omstandigheden is Inter duidelijk bereid om aan een tafel te gaan zitten om een ​​ingewikkeld compromis te zoeken. Gezien het grote verschil tussen de kost voor Lukaku - slechts een jaar geleden voor 115 miljoen verkocht - en Dumfries, die zo’n 40 miljoen waard is.”

Milan zou dan weer een kas van 100 miljoen euro krijgen van de nieuwe eigenaars en daarvoor alvast een stevig deel willen reserveren voor twee spelers van Club Brugge.

“Voor De Ketelaere heeft Milan minstens 35 miljoen nodig”, klinkt het. “Daarom denken ze ook aan Roma-speler Nicolo Zaniolo, met een bod van 25 miljoen plus Alexis Saelemaekers of Ante Rebic. Lang zou voor 20 miljoen naar Italië kunnen verhuizen. Hij kan op links uitgespeeld worden maar daar loopt Rafael Leao al rond. Lang is echter ook in staat om achter de spitsen te voetballen, met zijn onvoorspelbaarheid. Net als De Ketelaere past hij binnen het profiel dat Milan zoekt: jong, maar klaar om zichzelf te tonen in de Serie A en de Champions League.”

Intussen zou Divock Origi volgende week landen in Milaan om zijn transfer af te ronden, klinkt het. De Gazzetta heeft dan ook al een “Milan van de toekomst” klaar.