Gennaro Gattuso begint aan nieuw avontuur in Valencia

Het was eigenlijk wachten tot de club het officieel maakte. Gattuso werd woensdagavond gespot op de luchthaven in Valencia, enkele uren later plaatste de club een foto van de Italiaan in het Estadio Mestalla.

Eerste club in twee jaar

Gattuso neemt bij Valencia het roer over van de Spanjaard José Bordalas, die een week eerder op straat werd gezet. Voor Gattuso is het zijn eerste club in twee jaar, na een mislukte passage van slechts drie weken (!) bij Fiorentina. Hij werkte daarvoor onder anderen samen met Dries Mertens bij Napoli, waar hij de Coppa Italia won.