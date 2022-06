KAART. Zonder investeringen in elektriciteitsnet kunnen deze gemeenten in de problemen komen

Als er met onze infrastructuur niets gebeurt, zullen er in alle Vlaamse gemeenten ‘congestieproblemen’ ontstaan op het elektriciteitsnet. Netbeheerder Fluvius investeert daarom de komende 10 jaar 4 miljard euro. Bekijk hier hoe de situatie is in jouw gemeente.

Zonnepanelen die niet werken, elektrische auto’s die je niet kan opladen of je warmtepomp die je huis niet meer kan verwarmen. Het zijn scenario’s die we liever vermijden, zeker nu we de komende jaren massaal de omschakeling zullen maken naar elektriciteit. Bij Fluvius - dat het laag- en middenspanningsnet beheert in Vlaanderen - beseffen ze dat ook en stelden ze deze week een investeringsplan van 4 miljard euro voor.

Bij dat plan horen ook twee interessante kaarten. De ene kaart toont hoe het vandaag met ons net gesteld is. “En voor alle duidelijkheid: dat is op dit moment nog zeer goed”, zegt woordvoerder Björn Verdoodt. “Qua performantie zitten we in de Europese top vijf.”

Toch zijn er op het kaartje al gemeenten te zien die een zacht kleurtje gekregen hebben. “Dat zijn gemeenten waar er netten zijn die al iets dichter bij congestie zitten.” Dat betekent dus niet dat het licht daar al uitgaat, maar dat er mogelijk piekmomenten zijn die in de buurt komen van een overbelasting.

Voornamelijk in Vlaams-Brabant zie je daar clusters. Hoe komt dat? “Dat heeft te maken met hoe die netten vroeger opgebouwd zijn”, zegt Verdoodt. “In landelijkere gemeenten moet de stroom soms meer kilometers afleggen voor het aan een elektriciteitscabine komt. Dat zijn zaken die we met ons plan willen aanpakken.”

Dat zal ook nodig zijn, als je de kaart van 2035 bekijkt. Fluvius heeft een aantal scenario’s doorgerekend en in het gematigde scenario - waarin we dus meer gaan verwarmen met warmtepompen en elektrisch gaan rijden - voorziet de netbeheerder zonder extra investeringen veel meer problemen. De gebieden die in 2022 al een kleurtje kregen, zullen het zwaarst in de problemen komen.