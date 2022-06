DE STEMMEN VAN ASSISEN. “Ook in België kunnen we figuren als Donny M. nog te weinig inschatten”

Hoe zorgen we ervoor dat er nooit meer een zaak-Gino komt? Hoe stop je figuren zoals Donny M., die een sluimerend gevaar zijn in de maatschappij? En hoe zorg je ervoor dat ouders hun kinderen weer met een gerust hart naar het speelplein laten gaan? Na de moord op de kleine Gino (9) in Nederland, zoomen we in onze podcast De Stemmen van Assisen in op het trauma dat achterblijft. “De zaak-Dutroux heeft bij ons in België wat veranderd. Maar we weten nog altijd veel te weinig over dit soort delinquenten.”