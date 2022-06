Was dit hét grote verschil voor de Rode Duivels tussen Polen en Nederland?

De Rode Duivels maakten tegen Polen het verschil met dank aan agressief doordekkende centrale verdedigers. Toby Alderweireld en Leander Dendoncker lagen zo aan de basis van de 2-1 en 3-1. Opvallend, want tegen Nederland was dat net het grootste verwijt aan het adres van onze Rode Duivels en slikten we net door een gebrek aan doordekkende verdedigers een doelpunt. Hoe komt dat? Gaat het puur om agressie, of is er toch wat meer aan de hand?