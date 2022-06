Ardooie/Maldegem/Sint-Laureins/Pittem/Tielt/Kortemark

Woensdagochtend is de 22-jarige Jarne van Laethem uit Ardooie verongelukt langs de N49 in Maldegem. Jarne was op weg naar zijn vriendin in Sint-Laureins toen hij met zijn wagen van de weg schoof en tegen een boom belandde. “Hij en zijn vriendin gingen net nieuwe plannen maken. We verliezen onze enige zoon”, zegt papa Philip aangeslagen.