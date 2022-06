Elleboogstoten, sloten drank, cocaïne en seks: maak kennis met Pat  Van Den Hauwe, de enige Belg die ooit voor Wales voetbalde

Van Den Hauwe vliegt erin: aanvallers keken maar beter uit als de onbehouwen Belg in de buurt was. — © Bob Thomas Sports Photography vi

‘Vergeleken met hem is zelfs Vinnie Jones een teddybeer’, vonden ze in Engeland. Maak kennis met Patrick Van Den Hauwe (61), oftewel Pyscho Pat, de enige Belg die ooit de Welshe nationale ploeg boven de Rode Duivels verkoos. “Toen Guy Thys zei dat Enzo Scifo de bepalende speler was en ik antwoordde dat ik nog nooit van hem had gehoord, dacht ik dat Thys flauwgevallen was.”