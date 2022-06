Vincent Kompany zal het niet graag zien: Burnley-ploegmaats bekvechten tijdens Nederland-Wales

Dat uitgerekend Wout Weghorst woensdagavond de winnende treffer maakte voor Oranje tegen Wales kon Connor Roberts allerminst bekoren. De verdediger en ploeggenoot van de Nederlander bij Burnley had liever gezien dat Weghorst in de Premier League wat vaker zijn stempel drukte.

Roberts en Weghorst streden afgelopen seizoen samen voor handhaving van Burnley, waar Vincent Kompany in poleposition ligt om de nieuwe trainer te worden. Zonder resultaat. ‘The Clarets’ degradeerden uit de Premier League.

“Waarom heb je dit niet gedaan voor Burnley?”, leek hij in de richting van de Nederlandse spits te roepen. Weghorst bleef er aanvankelijk kalm onder, maar riep dan terug richting Connor: “Het gaat niet om Burnley. Hou je mond.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Of de twee voetballers volgend seizoen - potentieel onder Kompany dus - nog steeds ploeggenoten zijn, is allerminst zeker. Weghorst mag na de degradatie weg bij Burnley. De spits ziet het ook niet zitten om in de Championship te gaan spelen.

De winning goal van Weghorst leverde overigens een fantastisch beeld op tijdens de persconferentie. Bondscoach Louis van Gaal gaf zichzelf een schouderklopje omdat hij de spits niet had vervangen terwijl hij dacht dat Weghorst geblesseerd was.