Rocky Bushiri trekt definitief naar Hibernian

Bushiri kwam de voorbije vijf maanden in 15 wedstrijden in actie bij Hibernian, waardoor een optie op een definitieve overgang in het huurcontract werd geactiveerd.

Volgens de nieuwe Hibernian-coach Lee Johnson beschikt Bushiri over “veel eigenschappen” om succesvol te zijn. “Hij heeft duidelijk sterke punten. Het wordt interessant om te zien hoe snel hij zich kan aanpassen aan een nieuwe speelstijl”, aldus Johnson.

Norwich nam Bushiri in de zomer van 2019 over van KV Oostende, maar een doorbraak in Engeland kwam er niet voor de voormalige belofte-international. Norwich leende de verdediger uit aan achtereenvolgens Blackpool, STVV, KV Mechelen, Eupen en Hibernian.

Norwich City degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League. Hibernian werd achtste in de Schotse Premiership en verzekerde zich vervolgens van het behoud.