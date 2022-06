Olivier Deschacht (41) opent sportsbar in Gent: “En nee, het wordt geen Anderlecht-fancafé”

Olivier Deschacht was vroeger al vaste klant in het café. — © fvv

‘Vici’ wordt een sportsbar in de meest brede zin van het woord. “Je zal er nog altijd kunnen poolen zoals vroeger, maar er komen ook dartsborden en enkele tv’s”, zegt Deschacht, die lang bij Anderlecht speelde en zijn carrière afsloot bij Zulte-Waregem. “En ja, daar zal je meer sporten op kunnen zien dan enkel voetbal (lacht). Wielrennen, tennis, … Alles komt aan bod. Het wordt trouwens geen Anderlecht-fancafé, iedereen is welkom.”

Momenteel werkt hij als analist en coach van onze Jonge Duivels, maar ondanks die drukke agenda zal Deschacht vaak iets komen drinken in het café. “Veel bekende koppen starten een zaak om er dan nooit een voet binnen te zetten, maar dat is niet het plan. Een babbeltje over de voetbal, herinneringen ophalen aan vroeger, het zal allemaal kunnen. Ook Zulte Waregem-speler Laurens De Bock, die mee investeert in de zaak, is van plan om vaak langs te komen. We hopen nog veel andere bekende gezichten te zien, zodat we een ‘Wall of Fame’ kunnen maken.” (Lees verder onder de foto)

Dynasty heropent eind juli. — © fvv

Achter de tapkraan zal Olivier niet staan. “Dat doen mijn broer Xavier en een vriend van ons, die gerant wordt. We openen eind juli, maar eerst staan er nog verbouwingen op het programma. Het hele interieur wordt vernieuwd.”

Vaste klant

De ex-voetballer was vroeger al een vaste klant in Café Dynasty. “Op vrije dagen ging ik er al eens poolen. Er hing altijd een fijne sfeer. Op een dag kwam cafébaas Jean-Pierre Cours bij mij, om te zeggen dat hij ermee wou stoppen. Ik wou altijd al iets in de horeca doen, maar pas na mijn carrière als speler. Die loopbaan duurde uiteindelijk tot mijn veertigste en er waren kapers op de kust, maar Jean-Pierre heeft op mij gewacht.”

Die Jean-Pierre (70) ziet de vernieuwing van Dynasty graag gebeuren. “Het is in goede handen, daar ben ik zeker van. Zeker het interieur was wel eens toe aan vernieuwing. Ja, op mijn vrije dagen kom ik hier zeker nog iets drinken. Kwestie van de nieuwe eigenaars te steunen, en mijn oude klanten nog eens terug te zien.”

Intussen staat Jean-Pierre zelf achter de toog van De Kneut in Hijfte. “Tof om na 27 jaar Dynasty eens in een nieuw avontuur te stappen. Dit is een echt dorpscafé, dat een ouder publiek trekt. We hebben nog steeds genoeg te doen, maar het tempo ligt toch iets minder hoog.”